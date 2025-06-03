Окупанти заявили, що затримали в Криму агента спецслужб України, який нібито виготовив бомбу

У тимчасово окупованому Криму ФСБ затримала нібито агент українських спецслужб, який за завданням СБУ зібрав бомбу та помістив її у схованку у Севастополі. Про це повідомили у пресслужбі ФСБ.
Підозрюваним виявився 60-річний житель Феодосії.
У ФСБ повідомили, що затриманий вилучив із двох схованок заздалегідь приготовлені компоненти і, отримавши по відеозв'язку інструкцію від СБУ, зібрав з них СВУ, що складається з бризантної вибухової речовини вагою понад 1 кг 200 г, електродетонатора, саморобного електричного приймача радіовозів майже 500 р. Виготовлене СВУ зловмисник заклав у схованку на ділянці місцевості у Севастополі.
У повідомленні йдеться, що на затриманого порушено кримінальну справу про держзраду.
Раніше ми писали, що Служба безпеки України вкотре провела спецоперацію. На цей раз під ударом українських спецслужб опинився Кримський міст.
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