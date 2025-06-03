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У заступника на Закарпатській митниці виявили російський паспорт — є фото

03 червня 2025, 17:40

У заступника на Закарпатській митниці виявили російський паспорт — є фото

Фото російського паспорта заступника начальника Закарпатської митниці Айдера Аблязімова. Документ виданий після окупації Криму і підтверджує громадянство РФ. Фото: Віталій Глагола Фото російського паспорта заступника начальника Закарпатської митниці Айдера Аблязімова. Документ виданий після окупації Криму і підтверджує громадянство РФ. Фото: Віталій Глагола

Журналіст Віталій Глагола повідомив про наявність громадянства РФ у чинного заступника начальника Відділу боротьби з контрабандою №1 Закарпатської митниці — Айдера Аблязімова.

Фото російського паспорта заступника начальника Закарпатської митниці Айдера Аблязімова. Документ виданий після окупації Криму і підтверджує громадянство РФ. Фото: Віталій Глагола

У його розпорядженні з’явилося фото внутрішнього паспорта РФ, який належить Аблязімову. Документ видано 11 травня 2014 року, вже після окупації Криму, Федеральною міграційною службою Росії.

Паспортні дані:

  • Прізвище: Аблязімов
  • Ім’я: Айдер
  • По батькові: Алімович
  • Дата народження: 29.07.1990
  • Місце народження: с/к Зайнабобод, Ленінський р-н, Таджикистан, СРСР
  • Прописка: м. Феодосія, смт Приморський, вул. Абдураманова, 23А
  • Серія та номер: 03 14 №894818
  • Дата видачі: 11.05.2014
  • Код підрозділу: 900-004
  • Орган: Федеральна міграційна служба Росії

Згідно з реєстраційними даними, Аблязімов зареєстрований на тимчасово окупованій території Криму — смт Приморський, вул. Абдураманова, 23А. Реєстрація чинна з 15 червня 1998 року.

Журналісти Telegram-каналу KordonUA провели додаткову перевірку. За допомогою відкритих сервісів банків РФ — «Райффайзен» і «T-Bank» — вони ввели паспортні дані й отримали підтвердження: ІПН, виданий на ці дані, активний, не анульований і не архівний.

Це означає, що громадянство Російської Федерації зберігається, а документ залишається дійсним.

На думку українського журналіста Віталія Глаголи, Аблязімов продовжує обіймати посаду на стратегічній ділянці кордону з Європейським Союзом.

В умовах повномасштабної війни з РФ та посиленого контролю кордону наявність чинного громадянства держави-агресора у високопосадовця української митниці — пряма загроза національній безпеці.

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