У заступника на Закарпатській митниці виявили російський паспорт — є фото

Журналіст Віталій Глагола повідомив про наявність громадянства РФ у чинного заступника начальника Відділу боротьби з контрабандою №1 Закарпатської митниці — Айдера Аблязімова.
Фото російського паспорта заступника начальника Закарпатської митниці Айдера Аблязімова. Документ виданий після окупації Криму і підтверджує громадянство РФ. Фото: Віталій Глагола
У його розпорядженні з’явилося фото внутрішнього паспорта РФ, який належить Аблязімову. Документ видано 11 травня 2014 року, вже після окупації Криму, Федеральною міграційною службою Росії.
Паспортні дані:
Згідно з реєстраційними даними, Аблязімов зареєстрований на тимчасово окупованій території Криму — смт Приморський, вул. Абдураманова, 23А. Реєстрація чинна з 15 червня 1998 року.
Журналісти Telegram-каналу KordonUA провели додаткову перевірку. За допомогою відкритих сервісів банків РФ — «Райффайзен» і «T-Bank» — вони ввели паспортні дані й отримали підтвердження: ІПН, виданий на ці дані, активний, не анульований і не архівний.
Це означає, що громадянство Російської Федерації зберігається, а документ залишається дійсним.
На думку українського журналіста Віталія Глаголи, Аблязімов продовжує обіймати посаду на стратегічній ділянці кордону з Європейським Союзом.
В умовах повномасштабної війни з РФ та посиленого контролю кордону наявність чинного громадянства держави-агресора у високопосадовця української митниці — пряма загроза національній безпеці.
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