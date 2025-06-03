Російський командир наказав розстріляти поранених українських військових: розвідка перехопила розмову

Перехоплення розмови російського командира. Фото: кадр із відео

У радіоперехопленні командир одного із підрозділів ЗС РФ віддав прямий наказ на розстріл поранених українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Окупант цей наказ «аргументує» тим, щоб не видавати російське укриття.



«У вашій ситуації у полон їх брати не треба. Їх «обнуляйте», щоб не тягнути в укриття», – каже він.



У ГУР зазначили, що цей випадок – ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається армія РФ.

Нагадаємо, що Росія з початку року втратила 200 тисяч військових.