Пілоти дронів знищили командні пункти армії РФ на глибині фронту в Донецькій області: кадри

Удар по російському командному пункту на Донеччині. Фото: кадр із відео

412-й полк безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ знищив російські командні пункти на оперативно-тактичній глибині фронту в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі полку.



За словами військових, знищення командних пунктів з відповідними засобами зв'язку та управління, автотехнікою та особовим складом уповільнює наступи окупантів.



На відео робота 412-го полку зі знищення командних пунктів ЗС РФ протягом минулого кварталу.

Нагадаємо, що Росія з початку року втратила 200 тисяч військових.