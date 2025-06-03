«Примушують дітей любити Росію та жити за її законами»: судитимуть «полковника поліції ДНР»

Обвинувачений «полковник поліції ДНР». Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього поліцейського, якого звинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У 2014 році після захоплення Донецька старший інспектор відділу дільничних інспекторів ВГБ Донецького міського управління ГУ МВС України в Донецькій області почав співпрацювати з окупантами. Увійшовши до складу керівників так званого силового блоку квазіреспубліки, майор отримав від окупантів підвищення до «начальника Управління дільничних уповноважених поліції та підрозділів у справах неповнолітніх МВС по ДНР».



З 2023 року, перебуваючи на цій псевдопосаді вже у званні «полковника поліції ДНР», він організовує роботу структурного підрозділу окупаційної адміністрації. Спирається на російське законодавство та бере участь у пропагандистських заходах. Під час акції з передачі дільничній службі прапора Росії у захопленому Маріуполі обвинувачений наголосив для місцевих «медіа» на важливості «єднання регіонів». Крім того, фігурант орієнтує підлеглих на підтримку ідеологічної складової у спілкуванні з населенням та, зокрема, дітьми, яких змушують любити Росію та жити за її законами.



Чоловіка судитимуть заочно. Максимальне покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на такий самий термін та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд виніс вирок ексмеру Святогірська Володимиру Бандурі, який перейшов на бік РФ і особисто зустрічався з головою угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним.