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У Росії суд «за підготовку теракту» виніс вирок біженці з Донецька: вона звинуватила ФСБ у провокації

03 червня 2025, 22:22

У Росії суд «за підготовку теракту» виніс вирок біженці з Донецька: вона звинуватила ФСБ у провокації

Засуджена біженка з Донецька Валентина Тагірова. Фото: «Перший відділ» Засуджена біженка з Донецька Валентина Тагірова. Фото: «Перший відділ»

Центральний окружний військовий суд Самари засудив 34-річну уродженку Донецька Валентину Тагірову до восьми років колонії у справі про підготовку теракту в Самарі. Про це пише російське видання «Мадіазона».

Державне обвинувачення вимагало для Тагірової 10 років позбавлення волі.

Взимку 2023 року жінці написала невідома людина, яка, за її словами, представилася співробітником «воєнізованої організації України» й вимагала робити те, що вона скаже. Цей анонім «знав усе про Валентина та її близьких родичів, погрожував її дочці та батьку». Це переконало Тагірову погодитись на його вимоги.

Пізніше з нею зв'язався чоловік на ім'я Платон, який попросив зробити кілька фотографій Самари. За кілька тижнів він попросив Тагірову купити ацетон, пластикову каністру, лист пінопласту та банку алюмінієвої фарби.

Коли жінка виконала всі доручення та віднесла речі на обумовлене місце, її затримали за підозрою у підготовці теракту. За словами Тагірової, під ім'ям Платон приховувався співробітник ФСБ Єгор Єлістратов – у справі він фігурує як свідок звинувачення. На суді оперативник визнав, що стежив за Тагіровою.

У травні 2023 року Тагірову внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу. У лютому 2024-го суд розпочав розгляд її справи.

У своєму останньому слові перед винесенням вироку Тагірова заявила, що чоловіки, які під виглядом воєнних розвідників України змусили її зробити все те, за що її судять - це співробітники ФСБ Росії.

«Таким чином вони мене перевіряли. Так, я цю перевірку не пройшла. Але й провокувати вони мене не мали права. Те, що я зробила, на щастя, не завдало жодної шкоди людям. Я ж уже два роки перебуваю «за ґратами». Це урок, якого я ніколи не забуду, він зі мною на все життя. Відпустіть мене, будь ласка, я вас не підведу», – звернулася до суду жінка.

До кримінального переслідування Валентина Тагірова жила у Донецьку та працювала перукарем у своєму салоні краси. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона поїхала до Самари, де мешкала у пункті тимчасового розміщення.

На волі у Тагірової залишилася 12-річна донька. Після затримання жінки дівчинку помістили до дитячого будинку, а потім батько Тагірової відвіз її до Донецька.

Нагадаємо, що в Україні судитимуть «полковника поліції ДНР», його підлеглі змушують дітей любити Росію та жити за її законами на окупованій території Донецької області.

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