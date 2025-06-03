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Єрмак зустрівся з Віткоффом та Келлогом у США: голова ОП розповів, про що вони говорили

03 червня 2025, 23:03

Єрмак зустрівся з Віткоффом та Келлогом у США: голова ОП розповів, про що вони говорили

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог. Фото: ОПУ Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог. Фото: ОПУ

3 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак разом із командою зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомив сам Єрмак.

За його словами, вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні.

«Також говорили про викрадених Росією дітей. Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь – важливо повернути їх додому. Це важливе питання. І ми цінуємо, що США включені у процес. Я сказав, що Росія робить все, щоб не припиняти вогонь. І цьому слід покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їхній військовий потенціал», – сказав Єрмак.

Голова ОП також зустрівся зі спеціальним представником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, з яким вони обговорили трек переговорів української та російської делегацій у Стамбулі.

«Позиція РФ – неконструктивна. Наголосив, що росіяни тягнуть час і маніпулюють переговорами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути Росію до серйозних переговорів. Також розповів про реальну ситуацію на полі бою. Запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі. Нам потрібне припинення вогню – ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, яку уникає Росія», – додав він.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони домовилися про обмін кількох категорій військовополонених та передачу тіл загиблих солдатів.

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Андрій Єрмак Кіт Келлог Стів Віткофф
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Війна Ситуація на фронті Санкції переговори припинення вогню
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