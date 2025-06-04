DeepState: росіяни окупували Андріївку та Водолаги у Сумській області

У ніч на 4 червня російські війська окупували населені пункти Андріївка та Водологи на Сумщині.



Крім того, зафіксовано просування російських сил у районі Яблонівки на Сумщині та Ділеївки на Донеччині.



Про нове просування окупантів на півночі та сході повідомляють аналітики проекту DeepState.



У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ не вказано про просування російських військ у Сумській області. Проте військові назвали населені пункти, які зазнали обстрілів — Великий Прикол та Осоївка.

Нагадаємо, раніше російські війська окупували село Костянтинівка на Сумщині. Також було зафіксовано просування противника в районі Рідкодубу та Карпівки, розташованих у Лиманській територіальній громаді Донецької області.



Як повідомлялося, армія РФ намагається розширити територію атак. У травні було захоплено найбільшу кількість української території у 2025 році