Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли масштабні пожежі, є поранений

Наслідки масованого удару по Харкову. Фото: ДСНС

4 червня з 02:29 до 03:57 продовжувалася атака з повітря на Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Під ударом був Новобаварський район. Загалом армія РФ використала дві ракети та дев'ять дронів-камікадзе «Шахед». Один безпілотник не вибухнув, інші – влучили.



«Постраждала» цивільна інфраструктура, виникли масштабні пожежі у промислових зонах. Пошкоджені два цивільні підприємства, склад, сім приватних будинків та електромережа. Горіли підприємство, СТО, приватний будинок, флігель та гараж.



Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 30 років. Лікарі стабілізували його стан.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що приватний будинок горів на площі 100 квадратних метрів, а СТО – на площі 250 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вночі 3 червня армія РФ вдарила по селу Сергіївка на Донеччині. З-під завалів зруйнованого складу дістали тіло загиблого.