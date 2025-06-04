Сили оборони відбили десятки атак на Харківському, Лиманському та Торецькому напрямках — Генштаб ЗСУ і ОСУВ «Хортиця»

На сході без змін: ворог штурмує – Україна тримає оборону. Усі атаки російської армії успішно відбиті.



Про це повідомили Генштаб ЗСУ і Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» в оперативному зведенні про ситуацію на фронті на 4 червня.



На Харківському напрямку ворог вкотре зробив безуспішні спроби атакувати оборонні позиції українських військових у Вовчанську та в районі Вовчанських Хуторів.



У районі Куп'янська противник вів штурмові дії поблизу населених пунктів Нова Кругляківка та Піщане, але зазнав невдачі.



На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки окупантів у районах Греківки, Нового Миру, Шандриголового, Торського та Мирного.



На Сіверському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони у районі Григорівки.



На Краматорському та Торецькому напрямках агресор зробив штурмові дії біля населених пунктів Біла Гора, Дружба, Русин Яр, Шевченко Перший, Попов Яр, Полтавка, а також у Часовому Яру та Торецьку. Усі атаки були успішно відбиті. Окремо відзначається успішна оборона біля Яблонівки, де росіяни задіяли дві бронемашини та вісім мотоциклів.



На Покровському напрямку російські війська атакували в районах Єлизаветівки, Малинівки, Миролюбівки, Лисівки, а також поблизу Удачного, Новомиколаївки, Новопавлівки, Новосергіївки та Олексіївки, але не досягли успіху.



На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону українських сил у районах Константинополя, Багатиря, Розливу, Комара та Запоріжжя Донецької області. Усі атаки були відбиті.



Захисники продовжують стримувати тиск, знищуючи чисельно переважаючі сили противника.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Запорізької областей.



Геолокаційні кадри, опубліковані 1 червня, свідчать про те, що українські війська просунулися на південь від села Новопіль. Цей населений пункт знаходиться поблизу кордону Донецької та Запорізької областей.