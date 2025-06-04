Одесу атакували понад 20 безпілотників: спалахнули пожежі, є поранений

Вночі 4 червня 2025 року Одеса та Одеська область зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.



Вибухи почалися близько півночі — зафіксовано прольоти дронів з боку Чорного моря.



На Одещині використовувалося понад 20 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони змогли збити більшість безпілотників, проте деякі досягли своїх цілей.



На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували, повідомляє ДСНС на Одещині. За даними надзвичайників, повітряна тривога в регіоні звучала кілька разів протягом ночі, серія вибухів тривала до ранку.



Попередньо постраждала одна людина. Він був ушпіталений з пораненням ноги. Крім того, психологи ДСНС надали допомогу місцевим жителям – за психологічною підтримкою звернулися дев'ятеро людей.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі, 4 червня, російські війська вдарили по спальних районах Краматорська: пошкоджено інфраструктуру