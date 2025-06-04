Сумська область: 22 дитини загинули від початку вторгнення РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Сумській області загинули 22 дитини, ще 125 дістали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.



За даними Офісу Генерального прокурора України, по всій країні від початку війни загинула 631 дитина, поранені — 1971.



Нагадаємо, у Донецькій області через військову агресію Росії загинули 236 дітей. Раніше стало відомо, що в ніч на 4 червня російські війська окупували населені пункти Андріївка та Водолаги в Сумській області.