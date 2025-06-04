ФСБ вербує через Telegram: СБУ затримала зрадника

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Житомирщині чергового коригувальника російських ударів по Україні.



Затриманим виявився 41-річний місцевий житель, який не мав офіційного працевлаштування. У лютому цього року його завербувала ФСБ.



Згідно з завданням російської спецслужби, агент мав виявити та передати окупантам координати аеродромів Сил оборони. Крім того, він отримав вказівку встановити «графіки» вильотів та посадок літаків ЗСУ. Ця інформація мала допомогти російській армії завдати удару по аеродрому в момент найбільшого скупчення техніки.



На виконання завдання агент обладнав на даху приватного будинку «спостережний пункт» — за допомогою бінокля він відстежував переміщення української авіації, повідомляють силовики.



Співробітники контррозвідки СБУ викрили агента. Шпигун був затриманий за місцем проживання.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Харкові агента ФСБ, який внедрився до штурмової бригади Національної гвардії. Ним виявився 42-річний мобілізований житель Харкова, який проходив службу на посаді командира взводу.