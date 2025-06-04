На окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області «мобільні оператори» погрожують відключити номери тим, хто не пройде верифікацію. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, згідно з прийнятим окупантами «законом», підтвердити персональні дані жителі мають до 1 липня.



«Тому у пунктах верифікації утворилися довжелезні черги. Зробити це можна лише маючи паспорт Росії. Про відключення номера обіцяють попереджати дзвінком або смс. Як це робитимуть, наприклад, у Лисичанську чи Сіверськодонецьку, де роками немає зв'язку, не пояснили», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що Росія заманює з окупованого Луганська підлітків на виробництво «шахедів» у Татарстані.