У мережі з'явилися перші кадри початку операції «Павутина»

Джерела в Службі безпеки України надали ексклюзивне відео початку спецоперації «Павутина» — масштабної атаки по російських військових аеродромах.
На кадрах видно, як фура з модульними будиночками вирушає на завдання. Саме з таких мобільних конструкцій запускалися безпілотники, які вразили стратегічну авіацію РФ у глибині її території.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив: операція СБУ була проведена 1 червня 2025 року. Після додаткової верифікації розвідданих, 3 червня українська сторона офіційно заявила про знищення 41 військового літака РФ.
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