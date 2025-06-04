У мережі з'явилися перші кадри початку операції «Павутина»

Початок спецоперації «Павутина». Фото: кадр із відео

Джерела в Службі безпеки України надали ексклюзивне відео початку спецоперації «Павутина» — масштабної атаки по російських військових аеродромах.



На кадрах видно, як фура з модульними будиночками вирушає на завдання. Саме з таких мобільних конструкцій запускалися безпілотники, які вразили стратегічну авіацію РФ у глибині її території.



Генеральний штаб ЗСУ підтвердив: операція СБУ була проведена 1 червня 2025 року. Після додаткової верифікації розвідданих, 3 червня українська сторона офіційно заявила про знищення 41 військового літака РФ.