100 тисяч дронів для України: Лондон нарощує військову допомогу

Лондон суттєво посилює військову підтримку України, наголошуючи на безпілотних технологіях та підготовці особового складу.



Велика Британія має намір вдесятеро збільшити обсяг постачання безпілотників Україні порівняно з попереднім роком. Про це повідомило агентство Reuters.



До квітня 2026 року планується передати Києву 100 тисяч дронів. 2024 року Лондон уже поставив Україні понад 10 тисяч безпілотних літальних апаратів.



Загальний обсяг інвестицій у нові поставки становитиме 350 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 473 мільйони доларів). Ця сума входить до більш широкої програми військової допомоги Україні на суму 4,5 мільярда фунтів (близько 6 мільярдів доларів).



Дрони, що поставляються, є недорогими безпілотниками, здатними скидати вибухівку. Вони використовуються для завдання ударів по російських позиціях.

Крім того, Британія надасть макети військової техніки для дезорієнтації російських військ. Також прогнозується виділення додаткових 247 мільйонів фунтів стерлінгів на навчання українських військових, йдеться у повідомленні Reuters.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 12 російських літаків після спецоперації "Павутина".