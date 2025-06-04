Слов'янськ та Дружківка згадують дітей, які загинули від агресії РФ

Сьогодні, 4 червня, Слов'янськ та Дружківка віддали шану найвразливішим жертвам війни. Для цих міст Донецької області скорботна дата має особливе значення — серед жертв ворожих обстрілів є й найменші мешканці.



На знак пам'яті представники Слов'янської міської військової адміністрації повісили паперових янголяток, виготовлених слов'янськими школярами, на дитячому майданчику у Парковому провулку, 6. Саме у цьому будинку 14 квітня 2023 року загинув дворічний Максим Комаристий.

«У переліку злочинів Росії проти українських дітей є рядки, написані кров'ю маленьких слов'янців», — зазначив у своєму зверненні начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Цього дня акція «Голоси дітей» відбулася і у Дружківці. У рамках заходу учасники вшанували пам'ять загиблих дітей, розвішавши на деревах дзвіночки-янголята — символ невинних жертв.

Акція «Голоси дітей» у Дружківці. ФОТО: t.me/kramatorskiy_pishet

Це нагадування світу про необхідність зберігати пам'ять про кожне втрачене життя.

Нагадаємо, на Донеччині через військову агресію Росії загинули 236 дітей. Найменшій дитині було лише 23 дні, росіяни вбили її в Маріуполі. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо, оскільки бойові дії продовжуються, а частина території окупована.