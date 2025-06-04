У Сумах дрони атакували Ковпаківський район: є поранений

Удар БПЛА по місту Суми. Фото: кадр із відео

Майже годину ворог атакував Сумську громаду ударними безпілотниками, цілячись по цивільній інфраструктурі на одній із вулиць міста. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.



Про атаку також повідомив в.о. голови міста Артем Кобзар. Перший удар припав на Ковпаківський район. У результаті — одна людина дістала поранення.







Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл. На щастя, ніхто з них не постраждав.



За даними Сумської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено чотири автомобілі, складські приміщення та лінії електропередач.

Раніше стало відомо, що в ніч на 4 червня російські війська окупували населені пункти Андріївка та Водолаги в Сумській області.