Курортне місто біля фронту: як Лиман визволяли двічі

Місто Лиман на Донеччині двічі ставало ареною запеклих боїв між українськими військами та російськими силами: у 2014 році — на тлі проголошення «ДНР» бойовиками за підтримки російських військових, і у 2022 році — під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
12 квітня 2014 року озброєні бойовики захопили будівлю міліції в Лимані та встановили контроль над містом.
З 2 по 4 червня українські сили провели операцію зі звільнення міста.
«В операції брали участь підрозділи 1-го батальйону 79-ї аеромобільної бригади, десантники та артилерія 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, бійці 17-ї танкової бригади, спецназ МВС ("Ягуар", "Омега") і Національна гвардія», — повідомили в пресслужбі Донецької ОВА.
5 червня над будівлею міськради підняли український прапор, міська влада та поліція відновили роботу.
До 19 червня тривали тяжкі бої за звільнення довколишніх населених пунктів — селища Ямпіль, сіл Закитне та Крива Лука.
Це стало важливим етапом перед визволенням північних міст Донецької області, таких як Слов'янськ та Краматорськ.
27 травня 2022 року російські війська знову зайняли Лиман під час наступу на Донбасі. Місто мало стратегічне значення — через нього проходили важливі транспортні маршрути, а контроль над ним відкривав шлях на Слов'янськ та Краматорськ.
У вересні 2022 року Збройні сили України розпочали контрнаступ. Вже 3 вересня вони форсували Сіверський Донець і захопили село Озерне, створивши плацдарм для подальшого наступу на Лиман. До 10 вересня українські підрозділи розпочали загальний наступ з метою оточити місто. До кінця місяця Лиман опинився в повному оточенні, а 1 жовтня українська армія увійшла в місто і відновила над ним контроль.
Звільнення Лимана мало ключове значення для України: воно дало можливість просуватися у напрямку Сватова та Кремінної (Луганська область) та порушило оборону російських військ на лінії річки Оскіл.
Таким чином, Лиман став символом опору та звільнення, відігравши важливу роль у військових операціях України.
Українські військові біля стели. Фото: wikipedia.org
Українські військові у лісах Лиманщини у 2022 році. Фото:wikipedia.org
Місто, як і раніше, входить до списку населених пунктів, які російська армія обстрілює майже кожен день.
Пожежа у Лиманській громаді після авіаудару РФ. Фото: ДСНС Донецької області
Вогонь охопив понад 150 гектарів.
Пожежа у Лиманській громаді після авіаудару РФ. Фото: ДСНС Донецької області
Також від щоденних атак страждають місцеві мешканці.
Лиман добре знайомий українцям завдяки своїм мальовничим природним пейзажам, особливо на околицях Блакитних озер.
Блакитні озера. Фото: slavinfo.dn.ua
Блакитні озера знаходяться недалеко від Лимана, в районі селищ Щурово та Зелений Клин.
Будинки готелів, що згоріли у Лимані 15 травня 2024 року. Фото: ДСНС Донецької області