Курортне місто біля фронту: як Лиман визволяли двічі

Розбита військова техніка у Лимані восени 2022 року. Фото: Нацполіція України

Місто Лиман на Донеччині двічі ставало ареною запеклих боїв між українськими військами та російськими силами: у 2014 році — на тлі проголошення «ДНР» бойовиками за підтримки російських військових, і у 2022 році — під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Захоплення та звільнення Лимана у 2014 році

12 квітня 2014 року озброєні бойовики захопили будівлю міліції в Лимані та встановили контроль над містом.

З 2 по 4 червня українські сили провели операцію зі звільнення міста.

«В операції брали участь підрозділи 1-го батальйону 79-ї аеромобільної бригади, десантники та артилерія 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, бійці 17-ї танкової бригади, спецназ МВС ("Ягуар", "Омега") і Національна гвардія», — повідомили в пресслужбі Донецької ОВА.

5 червня над будівлею міськради підняли український прапор, міська влада та поліція відновили роботу.

До 19 червня тривали тяжкі бої за звільнення довколишніх населених пунктів — селища Ямпіль, сіл Закитне та Крива Лука.

Це стало важливим етапом перед визволенням північних міст Донецької області, таких як Слов'янськ та Краматорськ.

Захоплення та звільнення Лимана у 2022 році

27 травня 2022 року російські війська знову зайняли Лиман під час наступу на Донбасі. Місто мало стратегічне значення — через нього проходили важливі транспортні маршрути, а контроль над ним відкривав шлях на Слов'янськ та Краматорськ.

У вересні 2022 року Збройні сили України розпочали контрнаступ. Вже 3 вересня вони форсували Сіверський Донець і захопили село Озерне, створивши плацдарм для подальшого наступу на Лиман. До 10 вересня українські підрозділи розпочали загальний наступ з метою оточити місто. До кінця місяця Лиман опинився в повному оточенні, а 1 жовтня українська армія увійшла в місто і відновила над ним контроль.

Звільнення Лимана мало ключове значення для України: воно дало можливість просуватися у напрямку Сватова та Кремінної (Луганська область) та порушило оборону російських військ на лінії річки Оскіл.

Таким чином, Лиман став символом опору та звільнення, відігравши важливу роль у військових операціях України.

Українські військові біля стели. Фото: wikipedia.org

Українські військові у лісах Лиманщини у 2022 році. Фото:wikipedia.org

Лиман сьогодні

Місто, як і раніше, входить до списку населених пунктів, які російська армія обстрілює майже кожен день.

Пожежа у Лиманській громаді після авіаудару РФ. Фото: ДСНС Донецької області

Вогонь охопив понад 150 гектарів.

Пожежа у Лиманській громаді після авіаудару РФ. Фото: ДСНС Донецької області

Також від щоденних атак страждають місцеві мешканці.



Лиман добре знайомий українцям завдяки своїм мальовничим природним пейзажам, особливо на околицях Блакитних озер.

Блакитні озера. Фото: slavinfo.dn.ua

Блакитні озера знаходяться недалеко від Лимана, в районі селищ Щурово та Зелений Клин.

Будинки готелів, що згоріли у Лимані 15 травня 2024 року. Фото: ДСНС Донецької області