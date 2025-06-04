Одноразові виплати воєнним: Рада схвалила зміни у першому читанні

Верховна Рада України у першому читанні схвалила законопроєкт про внесення змін до порядку одноразових виплат військовим та їхнім родинам. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Йдеться про законопроєкт №13168, у якому пропонуються такі нововведення:



Виплату у розмірі 15 млн гривень буде гарантовано сім'ям загиблих військових, які перебували в полоні, незалежно від причин смерті.



Якщо смерть настала під час перебування у полоні, це вважатиметься виконанням службового обов'язку.



Термін подання документів на отримання допомоги після поранення чи хвороби без встановлення інвалідності збільшать із 3 місяців до 1 року.



Буде уточнено порядок розрахунку виплат, якщо вони залежать від прожиткового мінімуму. Сума визначатиметься виходячи з показника на 1 січня року, у якому встановлено групу інвалідності.



Важливо: законопроєкт поки що пройшов лише перше читання. Попереду — подальший розгляд та голосування за ухвалення загалом, — зазначив Гончаренко.