Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Жителя Енергодару засуджено Росією на 25 років за замах на «голову» окупаційної адміністрації

04 червня 2025, 14:02

Жителя Енергодару засуджено Росією на 25 років за замах на «голову» окупаційної адміністрації

Жителя Енергодару засуджено Росією на 25 років за замах на «голову» окупаційної адміністрації

Жителя окупованого Енергодару Вадима Трачука було засуджено Росією до 25 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на «голову» окупаційної адміністрації міста.

Південний окружний військовий суд РФ ухвалив так зване рішення про покарання 41-річному уродженцю Енергодару. За версією російського слідства, він брав участь у спробі вбивства «голови» окупаційної адміністрації Андрія Шевчика у травні 2022 року. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Трачук визнаний винним за кількома серйозними звинуваченнями, включаючи міжнародний тероризм, участь у терористичній спільноті та замах на терористичний акт. Перші п'ять років його хочуть утримувати у в'язниці, а 20, що залишилися, — у колонії суворого режиму. Крім того, суд наклав штраф у розмірі 700 тисяч рублів (приблизно 350 тисяч гривень).

Згідно з обвинуваченням, Трачук нібито встановив зв'язок з українською розвідкою не пізніше березня 2022 року і погодився брати участь у диверсійній діяльності в Запорізькій області, контрольованій російськими військами. Йому приписується організація замаху на Шевчика із застосуванням вибухового пристрою. Внаслідок вибуху «глава» окупаційної адміністрації та двоє його охоронців отримали поранення середньої тяжкості.

Також його звинувачують у підготовці ще одного замаху — на заступника директора з персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), який за версією ФСБ планувався у квітні 2023 року. Цього ж місяця Трачука затримали — за словами родичів, його викрали з вулиці люди у формі і деякий час утримували без зв'язку із зовнішнім світом.

Судові слухання у справі стартували влітку 2024 року. До арешту Трачук працював водієм у транспортному цеху ЗАЕС.

Енергодар та розташована неподалік Запорізька АЕС були захоплені російськими військами на початку березня 2022 року. З того часу місто перебуває під контролем російської влади, а ЗАЕС — найбільша атомна електростанція в Європі фактично перейшла під управління «Росатому».

Андрія Шевчика, колишнього депутата міської ради від «Опозиційного блоку», було призначено «головою» військово-цивільної адміністрації Енергодара російською стороною навесні 2022 року. Через кілька місяців після замаху його фактично було відсторонено від управління містом — за офіційною версією, «у зв'язку зі станом здоров'я». З того часу про нього практично не згадують у російських джерелах.

Раніше в Росії засудили українського військовослужбовця Володимира Ніколенка до 16 років позбавлення волі. За пів року російський суд засудив до термінів від 13 до 17 років позбавлення волі 128 українських військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області.

ТЕГИ

Місця
Енергодар
Люди
Заручники

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
12:45
Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного
11:44
На окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
17:05
Окупанти заявили, що затримали в Криму агента спецслужб України, який нібито виготовив бомбу
15:13
У РФ повідомляють про повторну атаку на Кримський міст
14:53
РФ посилила охорону аеродромів у Криму після атак дронів
13:36
Окупанти повідомили про обстріл Сватового: пошкоджено будівлю
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
усі новини
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
14:45
Колони вантажівок та військової сили прямують у бік Запоріжжя з Маріуполя — Андрющенко
14:36
Донецька ОВА виділила ще сім млн грн на дрони та РЕБ для військових
14:17
Українська розвідка отримала доступ до закритої інформації про стратегічну авіацію Росії — ЗМІ
14:14
Вибух у Полтавській громаді: ракета пролетіла через Харківську область
14:02
Жителя Енергодару засуджено Росією на 25 років за замах на «голову» окупаційної адміністрації
13:53
Одноразові виплати воєнним: Рада схвалила зміни у першому читанні
13:22
Російська авіація скинула авіабомбу на Родинське під Покровськом: поранені чотири людини
13:13
У Сумах дрони атакували Ковпаківський район: є поранений
13:00
Слов'янськ та Дружківка згадують дітей, які загинули від агресії РФ
12:58
Курортне місто біля фронту: як Лиман визволяли двічі
12:45
Паніка на Кінбурнській косі: солдати РФ стріляють один в одного
12:11
100 тисяч дронів для України: Лондон нарощує військову допомогу
12:10
У мережі з'явилися перші кадри початку операції «Павутина»
11:56
ЗСУ знищили російську штурмову піхоту, яка намагалася прорвати оборону на Краматорському напрямку
11:44
На окупованій Луганщині «мобільні оператори» погрожують відключити номери жителям: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
11:30
Росія використовує північнокорейську САУ «Koksan» під Кремінною
10:57
ФСБ вербує через Telegram: СБУ затримала зрадника
10:40
Сумська область: 22 дитини загинули від початку вторгнення РФ
10:17
Одесу атакували понад 20 безпілотників: спалахнули пожежі, є поранений
усі новини
ВІДЕО
Початок спецоперації «Павутина». Фото: кадр із відео У мережі з'явилися перші кадри початку операції «Павутина»
04 червня, 12:10
САУ «Koksan» лісах Кремінної. Фото: кадр із відео Росія використовує північнокорейську САУ «Koksan» під Кремінною
04 червня, 11:30
Наслідки масованого удару по Харкову. Фото: ДСНС Росія ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Харкову: виникли масштабні пожежі, є поранений
04 червня, 08:50
Командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий та командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. Фото: колаж «Новини Донбасу» Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил: «Мадяр» – командувачем Сил безпілотних систем
03 червня, 21:43
Удар по російському командному пункту на Донеччині. Фото: кадр із відео Пілоти дронів знищили командні пункти армії РФ на глибині фронту в Донецькій області: кадри
03 червня, 20:17
Перехоплення розмови російського командира. Фото: кадр із відео Російський командир наказав розстріляти поранених українських військових: розвідка перехопила розмову
03 червня, 18:36

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір