Жителя Енергодару засуджено Росією на 25 років за замах на «голову» окупаційної адміністрації

Жителя окупованого Енергодару Вадима Трачука було засуджено Росією до 25 років ув'язнення за звинуваченням у замаху на «голову» окупаційної адміністрації міста.

Південний окружний військовий суд РФ ухвалив так зване рішення про покарання 41-річному уродженцю Енергодару. За версією російського слідства, він брав участь у спробі вбивства «голови» окупаційної адміністрації Андрія Шевчика у травні 2022 року. Про це повідомили у пресслужбі суду.

Трачук визнаний винним за кількома серйозними звинуваченнями, включаючи міжнародний тероризм, участь у терористичній спільноті та замах на терористичний акт. Перші п'ять років його хочуть утримувати у в'язниці, а 20, що залишилися, — у колонії суворого режиму. Крім того, суд наклав штраф у розмірі 700 тисяч рублів (приблизно 350 тисяч гривень).

Згідно з обвинуваченням, Трачук нібито встановив зв'язок з українською розвідкою не пізніше березня 2022 року і погодився брати участь у диверсійній діяльності в Запорізькій області, контрольованій російськими військами. Йому приписується організація замаху на Шевчика із застосуванням вибухового пристрою. Внаслідок вибуху «глава» окупаційної адміністрації та двоє його охоронців отримали поранення середньої тяжкості.

Також його звинувачують у підготовці ще одного замаху — на заступника директора з персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), який за версією ФСБ планувався у квітні 2023 року. Цього ж місяця Трачука затримали — за словами родичів, його викрали з вулиці люди у формі і деякий час утримували без зв'язку із зовнішнім світом.

Судові слухання у справі стартували влітку 2024 року. До арешту Трачук працював водієм у транспортному цеху ЗАЕС.

Енергодар та розташована неподалік Запорізька АЕС були захоплені російськими військами на початку березня 2022 року. З того часу місто перебуває під контролем російської влади, а ЗАЕС — найбільша атомна електростанція в Європі фактично перейшла під управління «Росатому».

Андрія Шевчика, колишнього депутата міської ради від «Опозиційного блоку», було призначено «головою» військово-цивільної адміністрації Енергодара російською стороною навесні 2022 року. Через кілька місяців після замаху його фактично було відсторонено від управління містом — за офіційною версією, «у зв'язку зі станом здоров'я». З того часу про нього практично не згадують у російських джерелах.

Раніше в Росії засудили українського військовослужбовця Володимира Ніколенка до 16 років позбавлення волі. За пів року російський суд засудив до термінів від 13 до 17 років позбавлення волі 128 українських військовослужбовців, які брали участь у боях у Курській області.