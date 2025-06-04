Вибух у Полтавській громаді: ракета пролетіла через Харківську область

Повітряні сили України попередили про загрозу балістичних ударів. Повітряну тривогу було оголошено в Києві та низці областей.



За даними Командування Повітряних Сил, ракета пролетіла через Харківську область у напрямку Полтавської.



О 13:48 у Полтавській громаді було чути вибух, повідомляє «Суспільне». На карті повітряних тривог зафіксовано можливе влучання.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут підтвердив інформацію.



«У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини зʼясовуємо. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», - написав він.