Українська розвідка отримала доступ до закритої інформації про стратегічну авіацію Росії — ЗМІ

Українські кіберфахівці отримали доступ до критично важливої інформації одного з ключових підприємств російської оборонної промисловості — конструкторського бюро «Туполєв».



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела.



За даними джерел видання, операцію провели кіберпідрозділи Головного управління розвідки міністерства оборони України.



Внаслідок злому вдалося отримати понад 4,4 ГБ закритої інформації, що включає службове листування керівництва компанії, персональні дані співробітників, резюме інженерів, документи про закупівлю, протоколи закритих нарад та інші матеріали.



«Значення отриманих даних важко переоцінити. Наразі не залишилося фактично нічого таємного у діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат, очевидно, буде помітним як на землі, так і на небі», — цитує видання співрозмовника.



Варто нагадати, що КБ «Туполєв» з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями через пряму участь у військовій агресії Росії проти України.



Саме ця компанія відповідає за виробництво та обслуговування стратегічних бомбардувальників, які використовуються для обстрілу українських міст.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив: операцію СБУ «Павутина» було проведено 1 червня 2025 року. Після додаткової верифікації розвідданих 3 червня українська сторона офіційно заявила про знищення 41 військового літака РФ.