Донецька ОВА виділила ще сім млн грн на дрони та РЕБ для військових

Донецька ОВА виділила гроші Силам оборони Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення про виділення ще семи мільйонів гривень на БПЛА, дрони та кошти РЕБ для Збройних сил України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.



За словами чиновника, ще 4,4 мільйона гривень з обласного бюджету було спрямовано на виконання першочергових заходів підготовки території Іллінівської громади до оборони.



На засіданні обговорили заходи щодо проведення, у межах повноважень, мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області та будівництва оборонних рубежів на території Донеччини.



Крім того, Філашкін доручив керівникам військових адміністрацій тримати під контролем питання про заборону торгівлі алкоголем.



До слова, на Донеччині на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої. Влада зазначала, що заборона на продаж алкоголю допоможе поліпшити стан громадської безпеки та порядку в області.



Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів.