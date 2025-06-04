Колони вантажівок та військової сили прямують у бік Запоріжжя з Маріуполя — Андрющенко

Росія активізувала перекидання військової техніки у напрямку Запорізької області. Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



У ніч на 4 червня було помічено колону з 40 одиниць техніки — вантажівки та тягачі, що рухалися на високій швидкості без увімкнених фар через Маріуполь у бік Запоріжжя.



Вдень зафіксовано пересування живої сили з агломерації Бердянська у напрямку Таганрога. Колона складалася з 15 вантажівок та супроводжувалася охороною.



Виникають підозри, зазначив Андрющенко, що частина переміщень може бути пов'язана із транспортуванням через залізничні вокзали, зокрема, у напрямку Сумщини.



За словами експерта, в останні дні перекидання техніки та військ набуло термінового характеру. Якщо раніше фіксувалися локальні пересування, то наразі йдеться про організовані колони — від 10 і більше одиниць.



Використання нічного часу та повне затемнення техніки вказує на високий ступінь таємності та терміновості. Подібна активність востаннє спостерігалася у період наступу на Вугледар, зазначив голова Центру вивчення окупації.

Нагадаємо , раніше ми повідомляли , що окупаційні війська активізували перекидання важкої військової технік і через Маріуполь у напрямку Запорізької області.