Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст

Американський літак-розвідник U-2 Dragon Lady.

Американський літак-розвідник U-2 Dragon Lady спостерігав за вчорашньою атакою на Кримський міст. Про це повідомляє блог військових льотчиків «Соняшник».



U-2 патрулював на відстані близько 100 км від узбережжя окупованого Криму і фіксував дії «невідомих дронів». Разом із ним у регіоні працювали ще два розвідувальні літаки: американський ARTEMIS та італійський B-350ER.



Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що міст було підірвано за допомогою вибухових пристроїв, закладених на підводних підпорах опор. Операція тривала кілька місяців і завершилася о 4:44 ранку, коли спрацював перший пристрій. Підрив проведено без жертв серед цивільних.



За даними СБУ, використано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Підводні конструкції серйозно пошкоджені.

Нагадаємо, окупанти заявили, що затримали в Криму агента спецслужб України, який нібито виготовив бомбу.