Суд зменшив заставу ексголові Донецької ОВА Павлу Кириленку: його звинувачують у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень

Голова Антимонопольного комітету України та ексначальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: ДОВА

4 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України та ексначальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у пресслужбі ВАКС.



Суддя зменшив розмір застави до 25 мільйонів гривень. Раніше розмір застави становив 30 мільйонів 280 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Кириленка звинувачують у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Кириленку запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень.



Вже наступного дня за нього внесли необхідну заставу.



У грудні НАБУ та САП завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали справи.