BILD: Росія за тиждень захопила 18 населених пунктів в Україні — Генштаб ЗСУ не подтверджує

Німецька преса повідомляє, що російські війська за один тиждень окупували 18 населених пунктів на території трьох областей України. Російська армія захопила майже 200 квадратних кілометрів, повідомляє таблоїд BILD.



Уточнюється, що на Сумщині з 23 травня під контроль російських сил перейшли села Володимирівка, Біловоди та Локня.



На Харківщині за цей час було захоплено село Строївка.



В Донецькій області за минулий тиждень окупанти встановили контроль над населеними пунктами: Рідкодуб, Зоря, Романівка, Правдівка, Гнатівка, Малинівка, Єлизаветинка, Троїцьке, Богданівка, Відрадне, Богатир, Вільне Поле, Зелене Поле та Новосілка.

Генеральний штаб ЗСУ захоплення Рідкодубу, Романівки, Малинівки, Вільного Поля не підтвердив. Бойові дії продовжуються практично на всіх ділянках Донецького напрямку.

Наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00 4 червня 2025 року.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, 5-а штурмова бригада ЗСУ під час чергової російської атаки знищила штурмову піхоту окупантів на Краматорському напрямку Захоплювачі намагалися прорвати українську оборону.