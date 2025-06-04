На фронті йдуть запеклі бої: 67 зіткнень за добу — Генштаб ЗСУ

Сили оборони України відбивають атаки на всіх напрямках. З початку доби зафіксовано 67 бойових зіткнень.

Про це в оперативному зведенні на 16:00 4 червня 2025 року повідомив Генштаб ЗСУ.



На Сумщині в результаті обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти: Бобилівка, Покровка та Тур'я.

На Харківському напрямку окупант двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, триває бій.



На Куп'янському напрямку українські захисники успішно зупинили одну із спроб настання супротивника в районі Загризового.



На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував у районах Греківки, Нового Миру, Карпівки, Липового, Рідкодубу та Торського. Наразі бойові дії продовжуються на дев'яти ділянках.



На Сіверському напрямку з початку доби сталося два зіткнення — у районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Одна спроба просування була успішно зупинена, ще один бій продовжується.



На Краматорському напрямку зафіксовано три бої — в районах Курдюмівки, Оріхово-Васильівки та у напрямку Білої Гори. Один штурм ворога було зупинено, два інші все ще продовжуються.



На Торецькому напрямку ворог намагався атакувати в районах Торецька, Романівки та Русин Яру, зробивши сім спроб покращити свої позиції. Один бій продовжується.



На Покровському напрямку ворог з початку доби 16 разів намагався витіснити українських захисників із позицій у районах Малинівки, Гродівки, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки та Горіхового. Сили оборони успішно відбили 15 атак. Під удари керованих авіабомб потрапили Покровськ та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції ЗСУ у населених пунктах Відрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль, також завдано авіаударів по районах Новополя та Новодарівки. Дві атаки продовжуються.



На Гуляйпольському напрямку авіація ворога завдала удару Залізничному.

На Оріхівському напрямку під ударами некерованих ракет опинилися Новоандріївка та Кам'янське.

На Наддніпрянському напрямку зафіксовано авіаудар по Ольгівці.

На Курському напрямку українські сили відбили 11 атак, противник завдав дев'яти авіаударів, скинув 11 керованих бомб, 88 артилерійських обстрілів. Бої продовжуються у двох районах.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони відбили десятки атак на Харківському, Лиманському та Торецькому напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ