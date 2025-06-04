До 15 років засудили агента РФ, який наводив удари по позиціях ЗСУ

Засудили за держзраду на 15 років донеччини. Фото: Донецька обласна прокуратура

В Україні засудили до 15 років позбавлення волі агента «МВС ДНР», який наводив удари по позиціях українських військових на території Слов'янської громади Донецької області. Зрадник проведе у в'язниці 15 років за вчинення держзради. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У відомстві зазначили, що 40-річний мешканець селища Мирне Краматорського району підписався на telegram-канал «МВС ДНР», який був створений для проведення підривної діяльності проти України. Засуджений дізнавався про місця дислокації особового складу та техніки ЗСУ. Розвіддані чоловік збирав під час прогулянок по Слов'янській громаді та передавав своєму куратору.



«У текстових повідомленнях і скриншотах він відмічав інформацію про переміщення військових підрозділів, розміщення укріплень та інженерних споруд, складів із боєприпасами. Крім того, коригував вогонь окупантів, повідомляючи про результати ракетно-артилерійських обстрілів громади», — ідеться у повідомленні.



Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що судовий вирок отримав «заступник голови» окупаційної адміністрації Новоайдарського району Луганської області.