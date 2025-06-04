Жителів окупованої Луганщини, які мешкають в аварійних будинках, хочуть розселити за п'ять років

Ілюстративне фото: МНС РФ

На окупованій Луганщині у 2025 році планують зносити багатоквартирні будинки, які угруповання «ЛНР» визнає аварійними в результаті бойових дій.



За даними окупаційної адміністрації «ЛНР», у грудні 2024 року було обстежено 1469 багатоквартирних будинків, з яких близько 1200 визнано аварійними та підлягають знесенню. Це понад 80% від загальної кількості обстежених об'єктів. В результаті, місцеві адміністрації почали додавати ці будинки до програм переселення людей.



У грудні 2024 року начитали 70 аварійних будинків.



Власників такого житла обіцяють переселити у період із 2025 по 2030 рік.



Водночас 4 червня «ЛНР» заявила, що знесення будівель, пошкоджених в результаті бойових дій, буде можливе тільки після визначення джерела фінансування.



Оцінкою технічного стану об'єктів, включаючи багатоквартирні будинки займається компанія «Роскадастр».

В окупованому Донецьку у мікрорайоні Текстильник демонтують багатоповерхівку, яка серйозно постраждала під час обстрілу у березні 2022 року.