Історична спецоперація «Павутина»: СБУ показала унікальні кадри знищення авіації РФ

СБУ показала унікальне відео спецоперації Павутина. Фото: СБУ

Значна частина російських літаків повністю знищена, крім того, серед них є ті, на які чекає тривале відновлення. Як відомо, в результаті спецоперації «Павутина» був вражений 41 літак стратегічної авіації РФ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«На кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78», — йдеться у повідомленні.



Про спецоперацію стало відомо 1 червня, українські спецслужби застосували сучасну технологію управління БПЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.



Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.



Нагадаємо, орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів.