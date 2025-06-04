Відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації Донецької області

У населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію дітей, залишаються понад 220 дітей. Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.



За її словами, у шести населених пунктах залишаються 224 дитини. Зокрема: 6 дітей — в Лиманській громаді, 1 — в Криворізькій, 75 — в Добропільській;



Відомо, що за тиждень удалося евакуювати 87 неповнолітніх.



Крім того, на підконтрольній Україні території Донецької області залишається 20 811 дітей (від 7 до 17 років — 17 224 дитини. До трьох років — 1541 дитина, а від 4 до 6 років — 1954 дитини). У зоні активних бойових дій залишаються 17 громад, у яких проживають 174 неповнолітніх.





Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей.