У Нікополі дрон РФ поранив 5 осіб, БПЛА вдарив у вікно

Удар дрона РФ по багатоповерхівці. Фото: кадр із відео

Після обіду в Нікополі ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному об'єкту — постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Медики та рятувальники евакуюють поранену після атаки БПЛА в Нікополі, 4 червня 2025 року. Фото: ОВА

Двох постраждалих — 40-річну жінку та чоловіка того ж віку — госпіталізовано у важкому стані. Ще двоє місцевих жителів, обом по 34 роки, перебувають на амбулаторному лікуванні. Унаслідок атаки також пошкоджено магазин.



«Ще один житель отримав поранення вранці під час атаки БПЛА. Він буде відновлюватися вдома», - уточнив Лисак.



Український журналіст Денис Казанський опублікував відео, на якому видно, як російський БПЛА цілеспрямовано б'є у вікно житлового будинку в Нікополі.



«Черговий умисний воєнний злочин — атака проти мирних жителів», - зазначив Казанський.