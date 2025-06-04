Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Єленський готовий до зустрічі з Путіним. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що готовий зустрітися із главою Кремля Володимиром Путіним, навіть якщо РФ не погодиться на припинення вогню до переговорів на найвищому рівні.



Чи готові ми зустрічатися на рівні лідерів без припинення вогню? Я скажу: так», — зазначив він.



За його словами, якщо РФ не матиме бажання закінчити війну, тоді потрібно запровадити певні санкції.



«Я вважаю так, що якщо немає позиції щодо припинення вогню, треба запроваджувати санкції. Загалом, я вважаю, що треба запроваджувати санкції, якщо Росія не хоче закінчувати війну. Але знову ж таки американська сторона каже: чекайте, це дуже багато, треба знайти компроміс. І ми, хоч би як ставилися до цього, вважаємо — окей», — резюмував президент.



Своєю чергою Путін засумнівався у можливості проведення зустрічі з українською стороною на найвищому рівні та тимчасового припинення бойових дій. Причиною він назвав вибухи, що почастішали, на території РФ, які він вважає українськими «терактами».