Путін сказав Трампу, що відповість на атаку СБУ на російські аеродроми

Трамп поговорив із Путіним.

Президент Америки 4 червня провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, було обговорено удари СБУ по стратегічній авіації РФ. Про це Трамп написав у Truth Social.



Глава Америки повідомив, що розмова тривала приблизно одну годину та 15 хвилин.



«Ми обговорили атаку на пришвартовані російські літаки з боку України, а також різноманітні інші атаки, які мали місце з обох сторін. Це була хороша розмова, але не розмова, яка призведе до негайного миру», — написав він.



За словами глави США, Путін сказав, що йому доведеться відреагувати на недавню атаку на аеродроми.



Крім того, вони обговорили Іран і той факт, що час на рішення Ірану щодо ядерної зброї спливає.



«Я заявив президенту Путіну, що в Ірану не може бути ядерної зброї, і в цьому, я вважаю, ми дійшли згоди. Президент Путін запропонував, що він візьме участь в обговореннях з Іраном і що він, можливо, міг би допомогти в якнайшвидшому завершенні цього питання. терміни», — резюмував президент Америки.



Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горіла стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Бєлая», «Дягілєво», Оленья» та «Іваново». Джерела повідомили, що було уражено 40 літаків, зокрема - А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



