РФ щодня атакує Донеччину: в ОВА розповіли, скільки цивільних мешкає в регіоні

Філашкін розповів про ситуацію в регіоні: скриншот

На Донеччині досі залишаються близько 275 тисяч осіб, серед них 26 — у безпосередній близькості до лінії фронту. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



До широкомасштабного вторгнення РФ у регіоні мешкало 1 мільйон 900 тисяч людей.



Філашкін розповів, що з Донеччини 3 червня було евакуйовано 313 цивільних, серед них 68 неповнолітніх.



Раніше ми писали, що у населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію дітей, залишаються понад 220 дітей.