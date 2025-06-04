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Пропагандиста Шарія засудили до 15 років ув`язнення за держзраду

04 червня 2025, 21:56

Пропагандиста Шарія засудили до 15 років ув`язнення за держзраду

Шарію засудили до 15 років ув'язнення. Фото: СБУ Шарію засудили до 15 років ув'язнення. Фото: СБУ

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.

«Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де росіяни допитують українських полонених», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям. Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.

Комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.

В СБ зазначили, що Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Крім того, Шарію загрожує спецконфіскація, зокрема його доменного ім’я та авторського YouTube-каналу.

Раніше ми писали, що в Україні засудили до 15 років позбавлення волі агента МВС «ДНР», який наводив удари по позиціях українських військових на території Слов'янської громади Донецької області. Зрадник проведе у в'язниці 15 років за вчинення держзради.

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