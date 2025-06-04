Пропагандиста Шарія засудили до 15 років ув`язнення за держзраду

Шарію засудили до 15 років ув'язнення. Фото: СБУ

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.



У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України.



«Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де росіяни допитують українських полонених», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям. Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.



Комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.



В СБ зазначили, що Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Крім того, Шарію загрожує спецконфіскація, зокрема його доменного ім’я та авторського YouTube-каналу.



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