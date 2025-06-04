У Покровську залишається понад 1800 людей, у Костянтинівці – 8500

Ситуація у Покровську та Костянтинівці Донецької області найскладніша, російські військові щодня атакують ці населені пункти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«У Покровську проживає 1808 осіб, у Покровській громаді 3303. У Костянтинівці - 8500, у громаді — 9200. У ці громади важко завозити гуманітарну допомогу через обстріл», — повідомив начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін.



Крім того, у Костянтинівській громаді у 16 населених пунктах немає газу та світла.



Раніше ми писали, що у населених пунктах Донецької області, де оголошено примусову евакуацію дітей, залишаються понад 220 дітей.