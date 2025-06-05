«Шахеди» масовано атакували Прилуки: загинули п'ять людей, під завалами знайшли тіла мами та її однорічної дитини

Наслідки масованої атаки на Прилуки. Фото: ДСНС

Вночі 5 червня російські війська ударними дронами «Шахед» масовано атакували місто Прилуки Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



По місту вдарили не менше шести безпілотників. Пошкоджені будинки у житловій забудові.



Відомо про п'ятьох загиблих, з них дві жінки та однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених. Їх госпіталізували до місцевих лікарень.



У пресслужбі ДСНС у Чернігівській області розповіли, що у житловому секторі виникли масштабні пожежі.



Знищені два будинки та два гаражі.



У пресслужбі Національної поліції у Чернігівській області уточнили, що серед загиблих – 46-річна місцева жителька, її донька 1998 року народження та онук 2024 року народження.



Оновлено 09:50. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Прилуках безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.



Загинула його родина: дружина, донька – патрульна поліцейська – та її однорічний син.



Чоловік цієї ночі разом із пожежно-рятувальною командою перебували на місцях ліквідації наслідків ударів РФ.



У пресслужбі поліції Чернігівщини розповіли, що кількість поранених зросла до восьми людей.

Нагадаємо, що 4 червня російська авіація скинула авіабомбу на місто Родинське Донецької області, внаслідок чого поранені чотири людини.