ППО України відбила масовану атаку РФ: 103 дрони та ракета

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 5 червня, починаючи з 22:30 4 червня, російські війська завдали комбінованого повітряного удару по території України.



За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, ворог застосував 103 ударні безпілотники типу «Шахед» та інші дрони-імітатори, а також балістичну ракету «Іскандер-М» (KN-23).







Основними напрямками атаки стали Чернігівська, Харківська та Одеська області.



Станом на 10:00 силами ППО знищено 74 ворожі дрони: 28 — вогневими засобами, ще 46 — придушено або виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Проте зафіксовано влучання в 16 населених пунктах. Інформація про наслідки уточнюється.

Раніше «Шахеди» масовано атакували Прилуки. Також Росія завдала удару ракетою і дронами-«Шахедами» по Харкову. Крім того, армія РФ за допомогою БПЛА атакувала Слов'янськ.