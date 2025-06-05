Російська авіація скинула чотири авіабомби на центр Херсона: ще більше зруйнована будівля ОВА, є поранені

Наслідки удару по будівлі ОВА у центрі Херсона. Фото: президент України Володимир Зеленський у Телеграм

5 червня протягом 15 хвилин чотири російські авіабомби вдарили по центру Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Ще більше зруйнована будівля Херсонської ОВА, яку окупанти неодноразово атакували до цього. Також зруйнований під'їзд багатоповерхівки, пошкоджені сусідні будинки.



Рятувальники вивели із заблокованого підвалу чотирьох людей. Медична допомога їм не знадобилася.



У пресслужбі Херсонської ОВА розповіли, що в результаті обстрілу поранення отримали три людини – чоловіки 44, 68 і 74 років.



У них діагностували вибухові травми, закриту черепно-мозкову травму та контузію.



У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури уточнили, що у місті пошкоджені не менше п'яти багатоквартирних будинків та адміністративна будівля.



У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації додали, що пошкоджені три навчальні заклади та лікарня.

Нагадаємо, що вночі 5 червня «шахеди» масовано атакували місто Прилуки на Чернігівщині, внаслідок чого загинули п'ять людей, під завалами знайшли тіла мами та її однорічної дитини.