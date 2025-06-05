Російська армія просунулася на Покровському напрямку – DeepState

\u003Cp\u003EВійська Росії просунулися поблизу села Богданівка Донецької області. Про це \u003Ca href=\u0022https:\/\/t.me\/DeepStateUA\/21957\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eповідомили\u003C\/a\u003E аналітики DeepState.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EБогданівка знаходиться на Покровському напрямку.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Chr \/\u003E\r\n\u003Cp\u003EНагадаємо, що українська армія \u003Ca href=\u0022\/ru\/news\/398646-ukrainskaya-armiya-prodvinulas-v-kurskoj-oblasti-isw\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eпросунулася\u003C\/a\u003E у Курській області.\u003C\/p\u003E