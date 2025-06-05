ЗСУ знищили позиції РФ у Тьоткіно ударами AASM Hammer

Пункти дислокації підрозділів РФ в районі населеного пункту Тьоткіно були знищені Силами оборони за допомогою керованих авіаційних бомб AASM-250 Hammer. Відео опубліковано у військовому Telegram-каналі «Полковник ГШ».
У повідомленні підкреслюється «неперевершена точність» удару. За даними Генштабу ЗСУ, напередодні авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських військ.
Також знищено п'ять артилерійських засобів і наземну станцію управління ворожими БпЛА.
Раніше МіГ-29 Збройних сил України завдав удару по місцю базування живої сили та боєкомплектів російської армії в населеному пункті Тьоткіно.
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