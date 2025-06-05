БПЛА «Молнія» як носій FPV-дронів. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Росія почала використовувати БПЛА «Молнія» як носій FPV-дронів. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



«Я думаю, у цьому випадку ми не говоримо про повноцінну "матку"-ретранслятор, тому що "Молнія" — одноразова, і ніхто не буде встановлювати на її борт ретранслятор», - зазначив він.



За словами Бескрестнова, «Молнія» летить атакувати ціль і водночас доправляє «попутника» — окремий FPV-дрон, який згодом управляється окремо і діє в тилу.

Нагадаємо, Сили оборони України раніше зіткнулися з атакою модернізованого безпілотника з елементами штучного інтелекту, БПЛА був оснащений бензиновим двигуном.



Крім того, російські військові також атакували Україну новим типом ударного БПЛА «Дань-М».