Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку: є поранений і пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У четвер вранці, 5 червня, російські військові вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки один цивільний постраждав, також пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни для обстрілу використали авіаційні бомби.



«05 червня о 10:30 окупанти вчинили черговий злочин проти мирного населення, завдавши трьох авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівці», — зазначив Горбунов.



Крім того, начальник адміністрації уточнив, що пошкоджено приватні житлові будинки, лінію електромережі ДТЕК та легковий автомобіль.





Горбунов вкотре закликав мешканців міста та громади погоджуватися на евакуацію до безпечніших регіонів України. Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв, що ситуація в Костянтинівці складна, росіяни щодня атакують місто.





Нагадаємо, 5 червня після опівночі російські війська обстріляли село Криниці Олександрівської громади.