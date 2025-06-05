У Краматорську вночі сталася стрілянина у багатоквартирному будинку

У Краматорську Донецької області вночі 4 червня по проспекту Незалежності було чути стрілянину. Близько 22:00 у під'їзді одного з багатоквартирних будинків місцеві мешканці почули крики та чергу з автомата. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

У під'їзді залишилися сліди від куль. Місцеві жителі налякані та кажуть, що такого раніше тут не відбувалося.



За попередньою інформацією, стріляв чоловік, який орендував одну із квартир. Його особистість мешканцям була невідома — підозрюваного затримано поліцією. Обставини події та інші деталі з'ясовуються.

Як повідомлялося, вночі 5 червня шість дронів-камікадзе «Шахед» атакували промислову зону на вулиці Ярослава Мудрого у місті Слов'янськ Донецької області.