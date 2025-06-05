Росія скинула КАБ-1500 з УМПК на будівлю Херсонської ОДА: споруду знищено

Російські військові знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські військові завдали другого за день удару по будівлі, яка з 2022 року залишається порожньою.
Результат повторного обстрілу ХОДА. Фото: Херсонська ОВА
«Інформацію про постраждалих уточнюємо», - повідомив голова ОВА.
Раніше, 5 червня, протягом 15 хвилин чотири російські авіабомби вразили центр Херсона.
У Telegram-каналі «Труха.Херсон» опубліковано відео повторної атаки. За даними місцевих пабліків, росіяни скинули на будинок авіаційну бомбу ФАБ-1500.
Відповідно до попереднього аналізу, будівля Херсонської обласної військової адміністрації була знищена внаслідок авіаудару. Удар припав точно на центральну частину даху й спричинив повне обвалення конструкцій.
На відео чітко зафіксовано момент ураження — потужний вибух з яскравим спалахом і подальшим вертикальним обваленням будівлі. Фасадні частини з обох боків залишились відносно неушкодженими, прилегла інфраструктура (дерева, тротуари) також збереглась.
Отже, OSINT-аналіз відеокадрів і супутніх фото вказує на застосування КАБ-1500 з модулем УМПК — високоточної керованої авіабомби російського виробництва.
«Це типовий сценарій застосування керованого боєприпасу з модулем УМПК. Висока точність, руйнівна сила, і водночас мінімальні побічні втрати — саме під такий тип ураження підпадає Херсонська ОДА», — йдеться в аналітичному висновку.
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