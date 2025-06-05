Росія збільшила використання FPV-дронів на трьох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

FPV-дрон російських окупантів. Фото: Міноборони РФ

На Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках збільшилася кількість російських FPV-дронів. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, за травень до 10 тисяч FPV-дронів російські окупанти використали в зоні відповідальності ОТУ «Луганськ».



«У попередньому місяці було сім тисяч. Тобто кількість дронів надто збільшується. У цю цифру ми не враховуємо БПЛА «Молнія», також до цієї категорії не входять дрони «Шахед», «Ланцет» та інші, бо це інша складова – інші підрозділи займаються їх знищенням», – розповів Запорожець.

Нагадаємо, що вночі 5 червня армія РФ «шахедами» масовано атакувала місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого поранений рятувальник.