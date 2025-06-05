Закликав до миру в Україні. Папа Римський зателефонував Володимиру Путіну

Папа Римський та Путін зателефонували 4 червня. Фото: колаж

Папа Римський Лев XIV провів першу телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили війну, також понтифік закликав РФ зробити крок до миру з Україною. Про це повідомляє видання Vatican News.



Розмова відбулася у середу, 4 червня.



За словами директора пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, Папа та президент обговорили гуманітарну ситуацію, а також необхідність сприяти наданню допомоги там, де це необхідно.



«Папа звернувся до Росії із закликом зробити жест на користь миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами та пошуку рішень конфлікту», — йдеться у заяві.



Крім того, понтифік і глава Кремля обговорили зусилля щодо обміну ув'язненими та цінність роботи, яку проводить у цьому напрямку архієпископ Болоньї кардинал Маттео Марія Зуппі.



Раніше ми писали, що президент Америки 4 червня зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну. Було обговорено удари СБУ по стратегічній авіації РФ.